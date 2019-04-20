В Тюмени на центральных площадях "расцвели" таблички

Фото пресс-службы Студвесны

На Центральной площади, площади Борцов Революции, Цветном бульваре, в Сквере сибирских кошек, сквере имени Немцова и возле Молодежного театрального центра "Космос" появились яркие таблички, информирующие о финальном шоу Студвесны, которое пройдет 22 апреля.

Зрителей ждут в Тюменской филармонии (Республики, 34): театралы, модели, танцоры, музыканты, мимы и гимнасты покажут лучшие номера молодежного фестиваля, которые отметили федеральные эксперты. Начало в 19:00.

"Мы хотели напомнить жителям города, что совсем скоро их ждет финальное шоу главного студенческого фестиваля, которое растопит их сердца и поможет забыть о непогоде, ведь в этом году участники подготовили для зрителей номера высокого уровня, новые идеи и интересные решения в постановках", — рассказал руководитель дирекции Студвесны Илья Титов.

Также на финальном шоу студентов ждет вручение золотых призов и объявление делегации, которая представит область на Российской студенческой весне.

Приобрести билеты можно на сайте студвесна72.

В течение двух недель 3000 участников показали 750 номеров на кастингах по концертным направлениям: "Мода", "Театр", "Хореография", "Музыка" и "Оригинальный жанр". Их работы оценивали 24 федеральных эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Челябинска, Урая, Новосибирска и Перми.

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте", и на сайте студвесна72.рф