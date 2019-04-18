Тюменцы увидели шоу от главного хореографа "Цирка со звездами" и режиссера челябинского театра "Манекен"

На Областном фестивале "Студенческая весна" в Тюмени завершилась работа направлений "Хореография" и "Оригинальный жанр". В течение недели студенты проходили кастинги и работали с 6 федеральными экспертами из Москвы, Ханты-Мансийска, Челябинска и Урая. Всего хореографы представили 156 номеров, гимнасты, танцоры и мимы — 39. В шоу вошли лучшие номера, зрителями стали 800 тюменцев.

В "Оригинальном жанре" на кастингах проявили себя 300 студентов. Они показали 39 номеров в номинациях "Пантомима", "Пародия", "Театр пластики", "Цирковое искусство" и "Эксперимент". В этом году, впервые за долгое время, было представлено музыкальное выступление: коллектив "Ленины дети" из Ямала в номинации "Эксперимент" занял второе место.

В финальное шоу прошли 13 номеров, его режиссировал профессор, лауреат международных конкурсов, режиссер и руководитель челябинского театра "Манекен" Владимир Филонов:

Я завидую Тюмени, тому, как у вас проходит Студвесна: большое количество участников, высокий уровень подготовки. Ребята очень трепетно подходят к конкурсу, к выступлениям, им важно проявить себя, быть услышанными.

Основатель и художественный руководитель театра "Мир лиц" Максим Дорофеев отметил, что студенты следят за тенденциями жанра: сейчас популярно использовать эффекты (снег, дым, огонь), и участники смело применяют их:

Работы потрясают воображение: смотришь и понимаешь, что тебе бы и в голову не пришло такое поставить. Мы увидели много любопытных номеров с точки зрения идеи, решения и исполнения: были и смешные, и лирические, и драматические. Постарались всем дать конструктивную и полезную обратную связь, ведь наша задача - поднять дух студентов и привнести в их творчество профессионализма.

Экспертом направления стал и Владислав Штофа из Урая. Он воздушный гимнаст, эквилибрист, тренер циркового коллектива, победитель международных цирковых фестивалей в Италии и Тунисе, двукратный бронзовый призер Дельфийских игр.

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Хореографы на кастингах представили экспертному жюри 156 номеров. Студенты выступили в номинациях "Эстрадный танец", "Классический танец", "Народно-сценический танец", "Современный танец" и "Уличный танец".

В финальное шоу прошли 183 студента из 16 коллективов. Программу поставила главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала "Цирк со звездами" и балетмейстер Цирка Никулина на Цветном бульваре Лика Шевченко.

"Мы увидели высококачественные номера, отличный уровень подготовки и масштаб мероприятия, который, как мне кажется, есть только в Тюмени. Порадовало, что даже на кастинги пришли зрители, чтобы подбодрить участников, прикоснуться к студенческому творчеству. Только в один день отбора было около 250 человек. Они заполнили все зрительское пространство и реагировали на каждый номер", — отметил преподаватель крупнейших студий танца в Москве, чемпион России 2015 на Hip-Hop International и World Of Dance 2015 в Бельгии Данил Поздеев.

Также работу ребят оценивала Татьяна Шашкова из Ханты-Мансийска - заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

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Посмотреть шоу "Оригинального жанра" можно здесь, шоу "Хореографии" - по этой ссылке.

Золотые призы фестиваля вручат 22 апреля на гала-концерте в Тюменской филармонии, также на финальном шоу представят лучшие номера от всех направлений. Билеты можно приобрести на сайте студвесна72.рф. Аккредитация на финальные шоу для СМИ по тел. 8-922-395-05-73.