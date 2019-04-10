На экскурсии тюменцы могут узнать неизвестные факты о Распутине

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение вновь приглашает тюменцев отправиться в увлекательное путешествие на родину нашего знаменитого земляка Григория Распутина. Экскурсия в село Покровское состоится 14 апреля в 9:30. Отправление от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Жизнь Распутина была самой обсуждаемой в российских газетах того периода. Одни считали его великим целителем и провидцем, другие лжепророком и иностранным шпионом. А знаете ли вы, сколько двойников было у Распутина и где спрятаны его клады?

Эти и другие интересные факты, легенды из жизни сибирского старца раскроет для вас экскурсия в село Покровское. Также гостям музея представится уникальная возможность посмотреться в подлинное зеркало Григория Ефимовича и изучить его необычные записки друзьям.

Экскурсия обещает запомниться надолго! Возрастное ограничение: 16+.

Записаться можно по телефонам: +7 (3452) 45-35-90; +7 929-266-73-72.