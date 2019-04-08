На семейном форуме будут работать психологи, логопеды, диетологи и другие специалисты

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В Тюменском Технопарке 14 апреля пройдет IV Областной форум для родителей - "Семья". С 10:00 до 15:00 все желающие могут посетить 3 образовательных секции для взрослых, 24 мастер-класса. Для детей всех возрастов будут организованы 4 игровые зоны, шоу-программы, экологические и социальные акции, взрослым предоставят зону индивидуальных консультаций.

"Участие в форуме бесплатное, но мы ввели предварительную регистрацию. Это поможет удобно расположить игровые и образовательные площадки для посетителей всех возрастов", - отмечает организатор форума, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

В течение всего форума на втором этаже Технопарка для родителей будет открыта зона индивидуальных консультаций 15-ти специалистов. Они ответят на вопросы о здоровье детей, диетологии, грудном вскармливании, материнском капитале, льготах, семейном законодательстве. Подробное расписание индивидуальных консультаций здесь.

"Впервые о форуме я услышала в марте 2016, когда Елена Кашкарова позвонила мне и спросила, интересно ли мне быть частью этого проекта. Сомнений не было ни тогда, ни на следующей год, ни сейчас. У меня нет никакого другого интереса, кроме профессионального, форум для меня стал неотъемлемой частью работы. Ведь, выбирая профессию "логопед", в первую очередь я хотела стать нужной, полезной, - рассказывает одна из консультантов Ольга Дедик. - Мой рабочий график настолько плотный, что я не могу принять всех, кто нуждается в моей консультации, а форум даёт мне и ребятишкам такую возможность. За 5 часов работы мне удается проконсультировать 30-35 семей. А это значит, что около 40 ребятишек получают шанс, их родители - вектор на правильное развитие. Ведь иногда важно лишь показать путь, дверь, через которую родителям нужно пройти вместе с ребенком".

Цель форума - популяризация среди жителей Тюменской области семейных ценностей и традиций, привлечение внимания к семейным вопросам, как важнейшим слагаемым нравственного, духовного и социального благополучия личности.

Форум будет проходить по адресу: Технопарк, улица Республики, 142. Начало -в 10:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Организатор Форума – федеральный партийный проект "Крепкая семья", при поддержке Правительства Тюменской области. Оператор – сайт для тюменских родителей "Детки!" и Коммуникационное агентство "Пионер".