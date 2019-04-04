Дом Рубцовой восстановят на бюджетные деньги

В Тюмени памятник архитектуры по улице Дзержинского, 34, пострадавший в пожаре, намерены восстановить как можно быстрее. На это будут выделены средства. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Уже поручил областному комитету по охране и использованию объектов историко-культурного наследия подготовить распоряжение о выделении средств на ремонт, — написал губернатор. — Разработкой необходимой для реставрации особняка научно-проектной документации займется администрация города Тюмени. Этот вопрос — в зоне ответственности главы города Руслана Кухарука. Восстановить дом Рубцовой, где долгие годы располагалась уникальная мастерская "МНИХ" реставраторов Шитовых, планируем в кратчайшие сроки".

Напомним, пожар в доме Ф.З. Рубцовой, памятнике архитектуры начала XX века, произошел вчера днем. Есть один пострадавший — хозяин мастерской Вадим Шитов. Известный тюменский реставратор был доставлен в больницу с ожогом, ему оказывается вся необходимая помощь. По сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Дом №34 по улице Дзержинского является объектом культурного наследия регионального значения, был построен в 1909 году. В наше время там размещалась мастерская реставраторов Вадима и Святослава Шитовых, которые сами восстановили этот дом.