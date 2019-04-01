250 юных шахматистов Тюменской области боролись за победу в "Белой ладье"

Областные шахматные соревнования "Белая Ладья" прошли в минувшие выходные в Тюмени. Участниками турнира стали 60 команд - призеров муниципальных уровней.

В командном первенстве по шахматам в высшей лиге первое место заняла команда тюменской школы №88, в ее составе играли Равиль Нугманов, Иван Дорохин, Кирилл Воронов и Светлана Новосёлова. Эти ребята и будут защищать честь региона на всероссийском уровне. Команда тюменской гимназии № 16 от лидера отстала на три очка, ученики тобольской школы № 5 показали третий результат. В первой лиге победа досталась ученикам Шороховской школы из Исетского района, ярковчане и заводоуковцы - на втором и третьем местах, сообщается на сайте шахматной федерации.

Президент региональной шахматной федерации Геннадий Шантуров отметил, что соревнования с каждым годом расширяют географию: впервые в истории тюменских шахмат участвуют250 школьников из всех городов и районов Тюменской области. Турнир содействует популяризации шахмат, открывает новые таланты, здесь ребята набираются опыта, находят друзей, а команда-победительница отправится на всероссийские соревнования "Белая Ладья".

Председатель Общественного совета проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов сообщил, что при поддержке депутатов Тюменской областной думы в регионе реализуется президентский грант "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи". Особенно активны в реализации проекта Ярковский, Нижнетавдинский, Исетский, Тюменский и Голышмановский районы, отмечают в пресс-службе регионального отделения партии.