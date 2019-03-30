Центр "Семья" организовал для тюменских школьников творческие каникулы

Фото: региональный центр "Семья"

Во время весенних каникул в тюменском региональном центре "Семья" стартовала вторая в нынешнем году программа творческих и досуговых занятий для детей и подростков, испытывающих трудности в общении.

Программа представляет собой целый комплекс мер и носит название "Точка возврата". Данная инициатива получила федеральную грантовую поддержку, внедряется в Ишиме и Тобольске.

Большинство ребят, которые сейчас посещают занятия смены, - непоседливые мальчишки в возрасте 12-14 лет из школы №43. Ребят впечатлил мастер-класс по рисованию 3D-ручкой.

"Впервые работал 3D ручкой, рисовать обычными карандашами и фломастерами скучно, а здесь другое дело – целая поделка получается, даже на магнит ее приделать можно", — говорит Иван Шабловский, с которым дружно соглашались его сверстники.

Адам Алтамиров и Дмитрий Клюев с Иваном одноклассники. Как признались мальчишки, они ребята спортивные, увлекаются экстремальным катанием на скейтбордах и делают трюки на велосипедах BMX. Денис Ягодин серьезно занимается смешанными единоборствами и боксом. Все с нетерпением ждут лета.

"В 43 школе и в ближайших к ней дворах сделаны хорошие корты для спортивных игр, где часто собираемся с друзьями, играем в пионербол, футбол, волейбол, устраиваем соревнования", — рассказал Бахриддин Исмонов.

Педагоги центра пытаются заинтересовать мальчишек новыми технологиями, дающими простор для творчества и самовыражения. Об устройстве 3D-принтера и его возможностях рассказала Зульфия Бабичева. В ходе смены, которая продлится в течение месяца, ребята научатся работать с простыми программами 3D печати, а сделанные на принтере фигуры смогут забрать на память или подарить родным и друзьям.

Обретение разных навыков и умений поможет ребятам стать увереннее, успешно социализироваться, находить себе занятия по душе, наладит их общение со сверстниками, родителями, педагогами и другими взрослыми, пишет "Тюменская область сегодня".