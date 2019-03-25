В Тюмени мим дарил пешеходам улыбки, открытки и объятья

Фото пресс-службы Студвесны

Необычный регулировщик сопровождал пешеходов возле дворца творчества и спорта "Пионер" и в районе Цветного бульвара. Он дарил горожанам открытки, танцевал и предлагал обняться.

Перфоманс приурочен к старту масштабного события студенческого сообщества — XXIV Областному фестивалю "Студенческая весна 2019". Мим с атрибутикой фестиваля по-своему помогал тюменцам переходить дорогу: обнимал, танцевал и показывал пантомимы. Все случайные наблюдатели получили открытки.

Перформеру удалось заинтересовать прохожих и вызвать положительные эмоции даже у людей, которые не связаны со студенчеством и творчеством. Случайным участникам акции перформер рассказывал, что в городе скоро начнется масштабное событие, также объяснил, что шоу-программы студенческой весны может посещать каждый, вне зависимости от возраста и принадлежности к студенчеству.

— Студенческая весна — это не просто репетиционные залы или закрытые концерты. Это масштабное культурное событие, которое на месяц переполняет весь город. Мы выходим на улицы, чтобы подарить атмосферу студенчества и фестиваля людям, которые уже давно закончили свою учебу, и пригласить их в качестве зрителей на фильные шоу, — прокомментировал Илья Титов, руководитель дирекции фестиваля "Студенческая весна 2019".

Напомним, фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Участники будут соревноваться в 11 концертных и неконцертных направлениях. Подать заявку могут студенты до 25 лет на сайте студвесна72.рф

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте" или на сайте студвесна72.рф.

В 2018 году прошла перезагрузка областной Студвесны. Регистрация стала открытой для всех желающих (ранее только учебные заведения подавали ограниченной количество студентов на область). Так, в фестивале 2018 года приняли участие 1867 студентов в сравнении с 900 студентами в 2017. Кроме того, была увеличена продолжительность фестиваля: вместо недели он проходил в течение месяца. За это время в Тюмени прошли кастинги, арт-лаборатории с региональными и федеральными экспертами, а также шоу-программы по концертным направлениям фестиваля. В неконцертную программу вошло новое направление — научно-техническое творчество, в котором приняло участие 30 человек. В областном этапе участвовали студенты из Тюмени, Ишима, Тобольска из 7-ми высших и 13-ти средне специальных учебных заведений, а в состав жюри вошли 20 федеральных экспертов и 12 мастеров из Тюменской области.