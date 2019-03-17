В Тюмени продолжается празднование пятилетия воссоединения России и Крыма

Фото ИА "Тюменская линия"

В областной столице продолжается фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения России и Крыма. Праздничные мероприятия проходят на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

На празднике можно поесть солдатской каши, сдать нормы ГТО, сделать фото с хэштегом #Крымская весна72, узнать о работе знаменитого лагеря "Артек". В торговых рядах гости фестиваля могут приобрести памятные сувениры, сообщает "Тюменская линия".

Перед гостями фестиваля выступают тюменские творческие коллективы. Региональное агентство туризма и продвижения представляет гостям фестиваля "Крымская весна" туристический потенциал Крыма и Тюменской области.

Предприятия торговли приготовили для тюменцев блюда многонациональной крымской кухни, среди которых традиционная татарская выпечка - чак-чак, эчпочмаки, лепешки кыстыбый, чебуреки с говядиной и бараниной и другие.

На Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени установлены специальные баннеры, где жители фотографируются, потом они могут выложить фото в социальные сети и выиграть специальный приз от организаторов - сертификат на творческий мастер-класс во Дворце творчества и спорта "Пионер".