В Тюменском районе заботятся о здоровом питании школьников

Представители родительской общественности из разных школ Тюменского района провели дегустацию блюд цикличного двадцатидневного меню школьного комбината питания "Центральный", который приступил к работе в 13 школах района с января 2019 года. Итоги подвели на районной конференции "Здоровое питание - основа процветания" в Успенке.

Главной задачей конференции было познакомить родителей с организацией правильного питания школьников, программой производственного контроля, а также технологией изготовления блюд. После выступления представителей комбината школьного питания родителей пригласили на дегустацию, где можно было самостоятельно попробовать блюда школьной столовой. Родители отметили сочную котлету "Морское чудо", которая включает в себя рыбу и морскую капусту – полезные и необходимые ингредиенты для растущего детского организма, пишет "АиФ в Западной Сибири".

"Мои дети – привереды в еде. Дома мы стараемся прививать культуру питания. Они никогда не отказываются от питания в столовой. Дети съедают все с удовольствием, а мы как родители спокойны, тем более что меню разрабатывают профессиональные технологи, а значит все заранее выверено по граммам и калориям", - поделилась Мария Сафонова, мама учеников 2 и 5 классов.

Комбинат "Центральный" не использует кондитерские изделия промышленного производства, а вся выпечка, что попадает на столы к школьникам Тюменского района, изготавливается самостоятельно комбинатом школьного питания. Кроме того, в рацион детей не включаются магазинные соки, вместо них ежедневно варятся компоты из местных ягод. Для приготовления блюд используются продукты местного производства.

Заместитель генерального директора "КШП "Центральный" Неля Тагильцева отмечает, что в школьном питании не используются острые блюда, жареные, приправленные майонезом. Меню содержит дополнительные блюда собственного приготовления: шарлотку, запеканку с тыквой, штрудели. В рацион включен большой выбор овощных смесей.

С 9 февраля в комбинате школьного питания "Центральный" работает претензионный центр. Родители могут обратиться со своими вопросами и пожеланиями, касающимися питания детей, на сайт предприятия, в группу в "ВКонтакте". По телефону: 8 (3452) 47-50-50, 8 (3452) 47-50-51 с 14:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздников.