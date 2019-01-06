Фермер Казанского района наладил производство сыров

Фото с страниц Максима Панова в www.facebook.com

В деревне Баландина Казанского района обосновался фермер Максим Панов. На своей сыроварне он выпускает до 70 кг сыра разных сортов ежедневно. В 2019 году Максим планирует построить большую камеру созревания и наладить производство сыра с выдержкой больше года.

Максим Панов приехал в Тюменскую область в 2013 году, в чистом поле построил фермерские помещения площадью 330 кв. м. Пробовал себя в овцеводстве, затем занялся молочным животноводством. Сформировал крестьянско-фермерское хозяйство со 120 головами КРС, из которых 65 – дойное стадо. Добился высокой производительности и качества молока.

В октябре 2018 года фермер открыл сыроварню. На предприятии производят сыры разных сортов: моцарелла, гауда и другие. Покупатели сначала осторожно, а потом уже активно стали делать заказы. Точки продаж открылись в Тюмени, Югре, Новосибирской и Омской областях, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, Панов занялся благотворительностью. 150 жителей Казанского района (ветераны Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды-колясочники) еженедельно получают бесплатное молоко с фермы в расчете два литра на каждого члена семьи.