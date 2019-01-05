Тюменцы открыли гончарную мастерскую для детей на президентский грант

Тюменские ребята из детских учреждений и семей в трудной жизненной ситуации смогут познакомиться с профессиями керамиста и гончара в мастерской "Тепло души", организованной региональной организацией "Тепло души детям-сиротам" на средства президентского гранта.

Как рассказала "Вслух.ру" руководитель общественной организации Юлия Тараканова, занятия по керамике и гончарному мастерству превосходно развивают мелкую моторику, делают руки ребенка сильными, так как прежде чем создать шедевр необходимо хорошенько размять и подготовить материал.

"Творческие же способности ребенка развиваются в данном случае в нескольких направлениях: лепку можно сравнить с работой скульптора, а роспись – работой художника. Также ребята познакомятся с народными игрушками, видами росписи и традициями", - пояснила она.

После того, как у ребенка получится первое готовое творение, ему предлагается реализовать его на ярмарке, которую раз в месяц проводит "Мастерская талантов". Вырученные деньги идут на организацию досуга ребят. Первая ярмарка состоялась в декабре и была приурочена к Новому Году.

Продолжительность реализации первой части проекта составит 13 месяцев. Вторая часть посвящена профориентации. "Детей ждет не только тестирование на склонность к типу профессии, но и яркие видеоматериалы, рассказывающие о различных профессиях, притчи о качествах, которыми должен обладать хороший работник и человек, увлекательные игры и работа с психологом. Значение профориентации переоценить невозможно, так как выбор профессии пожалуй один из самых главных в нашей жизни", - уверена Юлия Тараканова.

Тюменские семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, приглашают на бесплатные занятия по лепке из глины, гончарному мастерству и профориентации.

Занятия проходят на регулярной основе по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а (вход со стороны ул. 50 лет Октября). Подробности и запись по телефонам 8(922)002-33-68 Феньвеши Галина (лепка из глины, гончарное мастерство), 8(906)826-41-16 Кутузова Ольга (профориентация).