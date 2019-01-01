Тюменские инноваторы апробировали комплектующие для сборки ливневок

Фото Таисии Дикаревой

Тюменский завод гофротруб, резидент технопарка, успешно апробировал полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой и заключил контракт на поставку продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех городских округах.

Разработку компании будут использовать при благоустройстве дворовых территорий Тюмени.

"Основное предназначение продукции – сантехнические, электромонтажные и дренажные работы, в том числе проводимые при низких температурах. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект", - рассказал директор Тюменского завода гофротруб Виктор Перекрестов.

По оценкам специалистов, инновационные дренажные системы тюменского производителя быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением, пишет "Тюменская линия".