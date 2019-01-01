Тюменский детский центр "Остров детства" реализовал экологические программы

В прошедшем 2018 году тюменский детский загородный центр "Остров детства" проводил тематические смены, участниками которых стали не только дети, но и родители, сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В рамках одной из программ был создан " Эко-отряд". Он собрал мальчишек и девчонок, которые, помимо участия в игровом сюжете смены всего лагеря, занимались изучением экологических проблем региона, а также присоединились к проектной деятельности, направленной на решение этих проблем.

В жизни "островитян" появился и Кемпинг-отряд, ориентированный на активную туристскую деятельность. Ребята познакомились пешим и водным туризмом. Во время теоретических и практических занятий они получили базовый набор знаний, умений и навыков, необходимых туристам. Кроме того, ребята более подробно ознакомились с основами оказания первой доврачебной медицинской помощи.

Третья программа получала название "Тур на Остров" - это новое направление в работе с семьями. Участниками тура на Остров являются целые семьи, которым предлагается несколько вариантов досуга во время пребывания в лагере. Гости самостоятельно определяют цели, характер и направленность своего выходного дня на Острове в соответствии с предложенными вариантами развития событий.

Сотрудники центра "Остров детства" и в новом году намерены делать все, чтобы ребята и их родители остались довольны ярким, наполненным событиями отдыхом.