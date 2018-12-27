В праздники ГИБДД усилит контроль на дорогах Тюмени

Нести службу в усиленном режиме в новогодние праздники будут сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Инспекторы готовятся пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено перевозке детей автомобилей с соблюдением всех правил.

ГИБДД призывает тюменцев к ответственному участию в дорожном движении в предстоящие праздничные дни: "Откажитесь от управления транспортом после употребления алкоголя, даже если употребляли его не перед поездкой, а накануне. Не позволяйте садиться за руль в нетрезвом состоянии своим близким. Если вы стали свидетелем нетрезвого вождения — сообщите об этом в Госавтоинспекцию".