В праздники ГИБДД усилит контроль на дорогах Тюмени

15:47 27 декабря 2018
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Нести службу в усиленном режиме в новогодние праздники будут сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Инспекторы готовятся пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено перевозке детей автомобилей с соблюдением всех правил.

ГИБДД призывает тюменцев к ответственному участию в дорожном движении в предстоящие праздничные дни: "Откажитесь от управления транспортом после употребления алкоголя, даже если употребляли его не перед поездкой, а накануне. Не позволяйте садиться за руль в нетрезвом состоянии своим близким. Если вы стали свидетелем нетрезвого вождения — сообщите об этом в Госавтоинспекцию".

Теги: ГИБДД , Новый год , праздники
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