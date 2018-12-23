На собрании Совета ветеранов органов госбезопасности Тюменской области говорили о духовном воспитании молодежи

Фото предоставлено пресс-службой тюменского отделения общества "Двуглавый Орел"

Собрание Совета ветеранов органов госбезопасности Тюменской области состоялось в Тюмени накануне двух профессиональных праздников: 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки, а 20 декабря – День работника органов безопасности.

Примечательно, что у военной контрразведки в этом году юбилейная дата – 100 лет, в соответствии с Указом первого советского правительства. Сотрудники СМЕРШа и ВЧК сыграли неоценимую роль в победе над внутренними и внешними врагами государства. Однако сами сотрудники контрразведки помнят и о другом историческом факте: ещё в самом начале ХХ века были заложены основы спецслужб, а в 1911 году Государем Николаем II было утверждено "Положение о контрразведывательных отделениях". Таким образом, российская контрразведка – одна из самых взрослых и опытных служб в мире.

Об этом и о многом другом шел разговор на собрании. Например, была замечена связь спецслужб и почитание 19 декабря любимого народом Николая Святителя, который бился духовно за православие, но и не стеснялся применить физическую силу в этой борьбе.

Сегодняшние задачи, которые встают перед обществом ради его выживания, всегда связанны с молодёжью. И здесь заговорили о кадетском училище Тюмени. Среди курсантов провели опрос, который показал потрясающие результаты – оказывается, будущие воины на первое место среди жизненных ценностей ставят дружбу и службу.

Как же сделать так, чтобы сотрудникам спецслужб было меньше работы по пресечению террористической, антигосударственной деятельности? Возможно ли воспитание молодёжи без идеологической основы? Такие вопросы поднимали на встрече.

Общение ветеранов госбезопасности вернулось к истории России после того, как руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша вручил подарки сотрудникам юбилейной службы. Среди подарков была и книга генерал-лейтенанта службы внешней разведки Леонида Решетникова "Вернуться в Россию". Как известно, почитаемый в православном мире старец схимандрит Илия посчитал её настольной для всякого русского человека. Вот и решён вопрос идеологии – Россия невозможна без православия и беззаветного служения Родине.

Подводя итог встречи, Игорь Ракша вручил благодарственную грамоту от Общества "Двуглавый Орел" члену Президиума Совета ветеранов органов госбезопасности Леониду Владимировичу Бородихину – человеку, которого можно смело назвать достойным ориентиром для молодежи.

Впереди - лекции и встречи с молодёжью, книга "Вернуться к России" переиздаётся третий раз за год, ветеранский состав крепок и воспитывает приемников. А значит – цепь духовных и боевых охранителей России не прерывается.