Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме

2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фильмов этого жанра вышло в прокат за 12 месяцев, а в декабре состоялись сразу 3 фэнтези кинопремьеры. Такой интерес к жанру эксперты объясняют желанием заглянуть в будущее. В реальности космических вторжений и эпидемий зомби пока удается избежать, но уральские эксперты связи уверены: по телеком-разработкам они уже давно обогнали выдумки фантастов. Чтобы убедиться в этом, эксперты "МегаФона" впервые составили топ фантастических новостей телеком-рынка.
Попробуйте отделить художественный вымысел от реальных достижений телеком-отрасли:
1. Сотрудников на работу нанимает искусственный интеллект.
2. Появились летающие базовые станции.
3. Боты заменяют юристов.
4. SIM-карты управляют городом: включают фонари и контролируют остановки.
5. Смартфоны помогают незрячим "видеть".
6. Беспилотные автобусы возят пассажиров.
7. Роботы проводят медицинские обследования.
Готовы удивляться? Все перечисленные факты – реальны. Это события и технологии, о которых компания "МегаФон" сообщила в 2018 году:
1. Оператор запустил услугу "Цифровой подбор линейного персонала". Процесс поиска сотрудника автоматизирован и позволяет заполнять вакансии в любом регионе в срок от 3 дней.
2. "МегаФон" совместно с Минобороны России провел испытание базовой станции на шасси летательного аппарата (коптере). Она поднимается на высоту до 30 метров и обеспечивает связь в местах с ограниченной инфраструктурой либо ее полным отсутствием.
3. Связисты создали юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.
4. Подогрев сидений, светодиодная подсветка, подзарядка телефона и бесплатный доступ в интернет – все это есть на остановке в Когалыме. Работу системы на базе платформы HvalaCloud поддерживает самый быстрый в стране интернет "МегаФона". SIM-карты оператора также включают фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.
5. Лаборатория "Сенсор-тех" и "МегаФон" разработали приложение для смартфонов, которое распознает номинал купюр. Это значительно облегчит жизнь слабовидящих.
6. "МегаФон", Huawei и "КамАЗ" представили в Казани первые беспилотные электробусы. Оператор развернул пилотную зону сети 5G в столице Татарстана. Протестировать их могли болельщики Чемпионата Мира по футболу.
7. "МегаФон" представил телемедицинский сервис для УЗИ, подключенный к сети 5G. Роботизированная рука передвигается по телу человека и сканирует его, а врач дистанционно может управлять сервисом из другого города.
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