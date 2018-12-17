15 млн рублей выделит правительство Тюменской области на реализацию студенческих инициатив

Актив Студенческого совета Тюменской области представил губернатору 14 новых проектов по работе с молодежью.

В списке - конкурс студенческих лидеров, областное посвящение в первокурсники, форум для студенческих кураторов, студенческая лига стритбола и "Sky Сamp" по подготовке молодых людей к сдаче норм ГТО и военной службе, и проект "Точка" по работе с учащимися ссузов.

Председатель Студсвета Екатерина Козеева отметила, что проекты разрабатывались в течение девяти месяцев работы нового органа студенческого самоуправления:"Мы долго готовились к этой встрече, ребята вложили большое количество времени и сил. Мы не подведем и оправдаем оказанное нам доверие".

Глава региона решил в качестве поощрения поддержать все проекты и выделить в 2019 году на эти цели 15 млн рублей. "Спорт, развитие лидерских качеств, трудоустройство после окончания учебы — в своих инициативах ребята затронули много разных тем, и каждая из них актуальна для современных студентов", - отметил губернатор.

Деньги будут также выделены на создание инфраструктуры для областного студенческого центра, в котором Студенческий совет Тюменской области будет осуществлять свою деятельность с нового 2019 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Состав Студсовета (15 членов) определился по итогам всеобщего электронного голосования регионального студенческого сообщества, которое прошло в апреле этого года. В созыв Студсовета вошли представители вузов и ссузов Тюменской области, прошедшие пять этапов отбора. Всего в конкурсе приняли участие 166 кандидатов, на этап голосования вышло 46 участников. Каждый кандидат собирал репосты записи об участии в выборах в социальной сети "ВКонтакте", принял участие в деловой игре, провел собственное публичное мероприятие и встречи с избирателями. За кандидатов было отдано 6 259 голосов. Срок полномочий Студенческого совета – 2 года, после чего будет объявлен новый конкурс и проведены очередные выборы.