Игорь Ракша: неразрывная связь времен будет восстановлена благодаря реконструкции санатория "Ливадия"

Русский меценат, основатель и председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев приобрел санаторий "Ливадия", планируя восстановить культурно-историческое наследие царского имения в Крыму. По мнению руководителя тюменского областного отделения общества Игоря Ракши, это позволит восстановить неразрывную связь времен и вернет былое величие исторически памятному месту.

"Летом я посетил знаменитый Ливадийский дворец, построенный согласно указу Николая II по проекту Архитектора Высочайшего Двора Николая Краснова. Впечатления двойственные: с одной стороны, это прекрасный архитектурный ансамбль, место притяжения за счет своей исторической значимости и сильнейшей энергетики. В прошлом году президент России Владимир Путин открыл памятник императору Александру III на территории бывшего малого дворца. Здесь же установлен Памятник Ялтинской тройке – Сталину, Рузвельту и Черчиллю, как символ окончания кровавой войны. Но в то же время санаторий "Ливадий" - бывшее царское имение – находится в страшном упадке: все разрушено, развалено. Требуются большие инвестиции, чтобы восстановить санаторий как историческую достопримечательность и сделать при этом место отдыха мирового класса, как это планирует сделать Константин Малофеев", - прокомментировал Игорь Ракша.

Он подчеркнул, что это место – символ царской России, любимая резиденция Николая II и семьи Романовых. Именно отсюда берет свое начало благотворительная акция "Белый цветок", мероприятия которой на протяжении многих лет проходят, в том числе, в Тюменской области. В часовне Ливадийского дворца отпевались и благословлялись на правление царские особы.

Символично, что подписание соглашения по итогам Великой Отечественной войны Иосиф Сталин предложил провести в Ялте, в Ливадии. Кроме того, врачи говорят об уникальном целебном климате на этой территории.

Как заявил Константин Малофеев, на месте пришедших в полную негодность советских бетонных строений будет построен курорт мирового уровня, в том же "ренессансном" стиле, что и дворцовый ансамбль. Курорт сохранит кардиологическую лечебную направленность, поскольку Ливадийский климат уникален для сердечников. К разработке проекта будут привлечены лучшие специалисты в области исторической архитектуры, курортного и гостиничного дела.

Игорь Ракша добавил, что всецело поддерживает намерения мецената, так как это позволит восстановить неразрывную связь времен в Ливадийском комплексе.

"Приятно осознавать, что "Двуглавый Орел" прилетел в Ялту и будет причастен к реконструкции сакрального места царской семьи", - подытожил тюменский общественник.