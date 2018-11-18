Улицы в селах Тюменского района назвали в честь знаменитых жителей

В рамках 95-летия Тюменского района в некоторых населенных пунктах решили присвоить улицам имена знаменитых уроженцев и жителей края. В деревне Падерина появилась улица Георгия Мерабишвили, в селе Перевалово - Прокопия Подаруева.

С инициативой о присвоении имени одной из улиц именем Георгия Левановича Мерабишвили выступил коллектив областной поликлиники №19. Георгий Мерабишвили в течение почти 40 лет возглавлял здравоохранение Тюменского района, пройдя путь от маленькой больницы в 25 коек до большого многопрофильного комплекса лечебных учреждений, в составе которого Центральная районная больница на 310 коек, шесть участковых больниц, пять врачебных амбулаторий, 44 фельдшерско-акушерских пункта, 25 совхозных профилакториев, 55 физиокабинетов и 19 стоматологических кабинета. Сложный механизм медицинской службы работал слаженно и четко под руководством главного врача и трех его заместителей. Самоотверженность и преданность своему делу помогли Мерабишвили стать одним из уважаемых и авторитетных главных врачей области.

Прокопий Подаруев, именем которого также в 2018 году назвали одну из улиц, родился в 1818 году в селе Перевалово Тюменского округа Тобольской губернии. Он является почетным гражданином Тюмени, был купцом 1-ой гильдии, почетным попечителем и председателем попечительского совета Александровского реального училища, которое построил на собственные средства. Являлся основоположником тюменского ипподрома. В Перевалово меценат построил здание Алексеевского сельского училища, которое финансировал и после, и часовню. По завещанию был похоронен на кладбище в родном селе, пишет "АиФ в Западной Сибири".