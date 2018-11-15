Тюменские воспитатели просят родителей не отправлять в детсад за детьми их старших братьев и сестер

В Тюмени участились случаи, когда воспитанников детского сада приходят забирать их сестры или братья. В ноябре родители лично просили педагогов детсадов №№ 92 и 186 отпускать их младших детей со старшими. В соответствии с условиями договора воспитатели детей отказывались отдавать. Во-первых, важно, чтобы лицу, забирающему ребенка, было 16 лет, а во-вторых должно быть письменное заявление родителей или законных представителей.

"В октябре в детский сад №186, например, обратилась мама с просьбой, чтобы ее 4-летнего ребенка забирал 7-летний. Конечно, педагог отказал в такой просьбе и попросил родителей рассмотреть другие варианты. В результате вопрос решился — ребенка забирает иногда бабушка, иногда подруга мамы. Этот вариант намного безопасней для всех. И подобный случай не единственный", - рассказала начальник отдела дошкольного образования городского департамента образования Елена Прохорихина.

В Тюмени работает 56 детских садов, которые посещает более 54 000 детей. С этого учебного года в них убрали дежурные группы, однако время работы осталось прежним — с 7:00 до 19:00. Сейчас дети находятся в своей группе до встречи с родителями или законными представителями. Сделано это для комфорта детей.

"И детям, и родителем намного спокойней, когда ребенок постоянно находится в знакомой среде со своим воспитателем", - пояснила Елена Прохорихина.