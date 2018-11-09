В Тюмени прошел форум педагогов будущего

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Актуальную повестку школы будущего и свободу как ключевую ценность образования обсудили на форуме педагогов "Крапива" в Тюменском госуниверситете. В форуме приняли участие 107 делегатов из 25 регионов России. Основная дискуссия происходила вокруг индивидуализации в образовании.

Цель образовательной программы форума — создание условий для формирования профессионального сообщества молодых педагогов будущего. Ключевыми спикерами стали научный руководитель и руководитель проектной работы "Московской школы управления "Сколково"" Андрей Волков и Даниил Добрынченко, сообщили в пресс-службе вуза. Они рассказали о миссии новой школы, формировании успешных педагогических практик, философии свободного выбора и запросах на индивидуализацию образовательных маршрутов.

В завершение форума молодые педагоги разработали семь сетевых проектов, которые получат информационную поддержку и постсопровождение со стороны оргкомитета и экспертного сообщества "Крапивы".