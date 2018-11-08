Более трехсот молодых инноваторов участвуют в "Технокульте"

Фото: пресс-служба ТИУ

Старт второму форуму технологических предпринимателей "ТехноКульт" был дан вчера в Тюменском технопарке. В течение полутора месяцев его участники — собственники наукоёмкого бизнеса, молодые учёные и студенты будут работать над проектами, чтобы в итоге привлечь инвестиции в свои стартапы.

Участниками форума стали более 300 молодых инноваторов, они представили порядка 60 проектов. По словам организатора мероприятия, председателя Клуба УМНИКов Тюменской области Вадима Довбыша, форум расширил свою географию. В этом году в нем участвуют представители Тюменской и Омской областей, Пермского края и Республики Ингушетия. 17 ноября будет дан старт акселерационной программе для авторов и команд проектов, во время которой участники получат практические инструменты для привлечения инвестиций в проекты.

"Отличие второго форума в том, что мы разделили его участников на два потока: общий и специализированный, — отметил Вадим Довбыш. – В общий мы принимали проекты на уровне идеи, их цель — пройти акселерацию, чтобы получить знания. Специализированный поток – это те люди, которые готовы совершать первые шаги в бизнесе. Уровень их проектов выше, в процессе отбора они прошли обязательную экспертизу у индустриальных партнеров".

Для участников специализированного потока форум завершится конкурсом инновационных проектов с призовым фондом в один миллион рублей. Победителей ждут специальные призы от партнёров мероприятия, команды смогут получить также дополнительную поддержку от инвесторов, сообщили в пресс-службе ТИУ.

Организатором форума выступили региональная общественная организация развития молодёжных инновационных проектов "Клуб УМНИКов Тюменской области" и Западно-Сибирский инновационный центр" Генеральным партнером мероприятия стал Тюменский индустриальный университет.