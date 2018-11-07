В Тюменской области почти выполнили план по вакцинации против гриппа

В Тюменской области продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. По последним сведениям регионального управления Роспотребнадзора, прививку в преддверии эпидсезона поставили более 579 тысяч человек, то есть 39% от населения Тюменской области. Напомним, всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018/2019 планируется привить более 600 тысяч человек.

За счет средств федерального бюджета было привито более 566 тысяч человек. Это население из групп высокого риска: дети с шести месяцев, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные, взрослые старше 60 лет, лица призывного возраста, медицинские работники, работники образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Консультации по вопросам вакцинации тюменцы могут получить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-9044-92-92-30.