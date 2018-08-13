Тюменцев просят быть внимательными при покупке авиабилетов, чтобы не стать жертвой мошенников

На днях в Уватском районе Тюменской области в полицию обратился мужчина, который стал жертвой аферистов. Он заказал через сайт в интернете четыре авиабилеты до Симферополя и обратно. Покупка обошлась ему примерно в 20 тысяч рублей, заказ мужчина оплатил банковской картой по указанной продавцом ссылке. На электронную почту купленные билеты ему так и не пришли. Когда мужчина обратился в службу поддержки компании-продавца, то выяснилось, что сайт, где он делал заказ, вовсе не занимается реализацией авиабилетов. Всё это было дело рук мошенников.

В УМВД по Тюменской области напоминают, что при покупке авиабилетов нужно пользоваться только проверенными сайтами. Для этого стоит изучить отзывы в интернете, опросить знакомых, которые уже приобретали билеты на подобных сайтах. Любой сайт можно проверить на подлинность с помощью специального сервиса. По результатам анализа можно определить рейтинг сайта, его статус и продолжительность существования.

Сайты-мошенники, как правило, пытаются привлечь жертву выгодной ценой. Обязательно сверяйте цену с той, которая указана на официальном сайте авиаперевозчика, она не может быть ниже. Оплата на подлинных сайтах по продаже билетов происходит через защищенные платежные системы. Если вас просят произвести оплату по номеру электронного кошелька или по подозрительной ссылке, то стоит насторожиться.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию. Сохраните все сообщения и документы, подтверждающие оплату и бронирование.