В Тюмени проведут бесплатные танцевальные мастер-классы

Фото из группы Вконтакте МТЦ "Космос"

Бесплатные танцевальные мастер-классы Open dance пройдут 17 августа с 18:00 до 21:00 на уличной площадке возле молодежного театрального центра "Космос". Упор сделают на социальные танцы – латиноамериканские парные танцы, например, бачату, сальсу, кизомбу.

Как рассказала менеджер по работе с творческими сообществами молодежного театрального центра "Космос" Ольга Городиская, подобное мероприятие же прошло в конце июля. Тогда мастер-классы провели почти 100 человек – дети и взрослые. Для них провели занятия по сальсе, вогу, дэнсхоллу и зумбе. Многие хотели попасть на мероприятие, но не смогли, поэтому формат открытых мастер-классов решили повторить.

"Скорее всего, в этот раз будет больший упор на социальные танцы, которые доступны для людей разного возраста и любого уровня танцевальной подготовки", — отметила Ольга Городиская.

Пока ведутся переговоры с тюменскими хореографами, пишет "Мой портал".