Александр Моор поблагодарил директора департамента здравоохранения за спасение авиапассажира

Слова благодарности директору департамента здравоохранения Тюменской области Инне Куликовой за помощь авиапассажиру высказал врио губернатора Тюменской области Алекандр Моор на своих страничках в социальных сетях.
Напомним, Инна Куликова оказала помощь молодому человеку по имени Алексей, которому стало плохо в самолете, когда она летела из Москвы в Тюмень. Руководитель департамента на тот момент оказалась единственным врачом на борту. Она быстро оценила обстановку, оказала помощь Алексею, и рейс обошелся без экстренной посадки. На земле их уже ждала скорая, операцию сделали на следующий день.
"Инна Борисовна – вы молодец! #спасибодоктор. Здорово, что в нашем правительстве работают люди, которые, занимаясь оргработой, не теряют свои профессиональные навыки. Человек получил помощь, а остальные пассажиры вовремя успели к родным и близким, - считает врио губернатора. - Радует, что Алексей, выйдя из больницы, нашел Инну Борисовну и сказал ей спасибо!", - написал Александр Моор.
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