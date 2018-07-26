Александр Моор поблагодарил директора департамента здравоохранения за спасение авиапассажира

16:26 26 июля 2018
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s12.stc.all.kpcdn.net
| Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

Слова благодарности директору департамента здравоохранения Тюменской области Инне Куликовой за помощь авиапассажиру высказал врио губернатора Тюменской области Алекандр Моор на своих страничках в социальных сетях.

Напомним, Инна Куликова оказала помощь молодому человеку по имени Алексей, которому стало плохо в самолете, когда она летела из Москвы в Тюмень. Руководитель департамента на тот момент оказалась единственным врачом на борту. Она быстро оценила обстановку, оказала помощь Алексею, и рейс обошелся без экстренной посадки. На земле их уже ждала скорая, операцию сделали на следующий день.

"Инна Борисовна – вы молодец! #спасибодоктор. Здорово, что в нашем правительстве работают люди, которые, занимаясь оргработой, не теряют свои профессиональные навыки. Человек получил помощь, а остальные пассажиры вовремя успели к родным и близким, - считает врио губернатора. - Радует, что Алексей, выйдя из больницы, нашел Инну Борисовну и сказал ей спасибо!", - написал Александр Моор.

 

Теги: Александр Моор , врачи , здоровье , здравоохранение , медицина , медицинская помощь , пассажиры , самолет
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