Тюменские сотрудники Росгвардии получили медали "За отвагу на пожаре"

Медали МЧС России "За отвагу на пожаре" в торжественной обстановке вручили старшине Сергею Колесникову и сержанту Афгану Набиеву. Из горящего пятиэтажного дома на улице Парфенова в Тюмени росгвардейцы оперативно эвакуировали жильцов, а четверых вынесли на руках.

Оперативно прибывшие к месту происшествия 26 октября 2017 года сотрудники Росгвардии во время возгорания крыши жилого пятиэтажного дома на улице Парфенова города Тюмени, грамотно оценили обстановку и совместно с помощником участкового произвели эвакуацию жителей, среди которых были люди с ограниченными возможностями здоровья.

Четверых неходячих граждан правоохранители вынесли на своих руках, одного из них передали бригаде скорой помощи, а троих родственникам. Всего в момент возгорания было эвакуировано 100 человек.

Медали росгвардейцам на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 91-й годовщины со дня образования Государственного пожарного надзора, вручил временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Алексей Пархомович.

Сергей Колесников:

"Когда мне сообщили о награде, я не сразу понял, о чём речь. Не считаю, что я сделал, что-то героическое. Уверен, каждый из моих коллег поступил бы также. Нет ничего дороже здоровья и жизни людей. Мы с Афганом, не задумываясь, бросились в горящий дом, чтобы помочь людям его покинуть. Рады, что пожар обошёлся без жертв и благодарны нашему руководству и руководству МЧС за высокую награду".

В церемонии награждения приняли участие личный состав и ветераны службы пожарного надзора, заместитель командира роты вневедомственной охраны старший лейтенант Михаил Шадрин, который поздравил коллег из МЧС с профессиональным праздником. Дети сотрудников МЧС, творческие коллективы города поздравили присутствующих яркими номерами концертной программы.

Врио начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Валерий Лопатин: