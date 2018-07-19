Тюменские сотрудники Росгвардии получили медали "За отвагу на пожаре"

Медали МЧС России "За отвагу на пожаре" в торжественной обстановке вручили старшине Сергею Колесникову и сержанту Афгану Набиеву. Из горящего пятиэтажного дома на улице Парфенова в Тюмени росгвардейцы оперативно эвакуировали жильцов, а четверых вынесли на руках.
Оперативно прибывшие к месту происшествия 26 октября 2017 года сотрудники Росгвардии во время возгорания крыши жилого пятиэтажного дома на улице Парфенова города Тюмени, грамотно оценили обстановку и совместно с помощником участкового произвели эвакуацию жителей, среди которых были люди с ограниченными возможностями здоровья.
Четверых неходячих граждан правоохранители вынесли на своих руках, одного из них передали бригаде скорой помощи, а троих родственникам. Всего в момент возгорания было эвакуировано 100 человек.
Медали росгвардейцам на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 91-й годовщины со дня образования Государственного пожарного надзора, вручил временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Алексей Пархомович.
Сергей Колесников:
"Когда мне сообщили о награде, я не сразу понял, о чём речь. Не считаю, что я сделал, что-то героическое. Уверен, каждый из моих коллег поступил бы также. Нет ничего дороже здоровья и жизни людей. Мы с Афганом, не задумываясь, бросились в горящий дом, чтобы помочь людям его покинуть. Рады, что пожар обошёлся без жертв и благодарны нашему руководству и руководству МЧС за высокую награду".
В церемонии награждения приняли участие личный состав и ветераны службы пожарного надзора, заместитель командира роты вневедомственной охраны старший лейтенант Михаил Шадрин, который поздравил коллег из МЧС с профессиональным праздником. Дети сотрудников МЧС, творческие коллективы города поздравили присутствующих яркими номерами концертной программы.
Врио начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Валерий Лопатин:
"Проявив мужество и самоотверженность, Вы совершили благородный поступок. Не растерявшись в сложной ситуации, грамотно и оперативно приняли решение по оказанию помощи людям, попавшим в беду. Радует тот факт, что наши сотрудники не только выполняют поставленные перед ними задачи по охране общественной безопасности и правопорядка, но и в любой момент готовы прийти на помощь".
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