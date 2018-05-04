"Дом.ru" подключит к своей сети 1,2 млн квартир

Телеком-оператор "Дом.ru" увеличит монтированную емкость своей сети на 1,2 млн квартир за два года. Техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появится у жителей 36 городов. Больше всего квартир будет подключено в Санкт-Петербурге (100 тысяч), Воронеже, Тюмени, Омске и Саратове (по 50 тысяч). Масштабная стройка ожидает также Чебоксары, Красноярск, Ростов-на-Дону и Уфу.

Сети "Дом.ru" построены с нуля по технологии "оптика до дома", приведены к единому стандарту и зарезервированы, а их работоспособность круглосуточно анализируются из единого Центра мониторинга. С 2017 года оператор строит внутридомовую сеть по технологии IPTV: цифровой ТВ-сигнал при этом практически не имеет ограничений по количеству телеканалов и качеству изображения. Технология позволяет удаленно диагностировать сеть и качество работы оборудования в квартирах клиентов.

В городах присутствия сеть "Дом.ru" покрывает в среднем до 80% жилого фонда, в этих условиях оператор считает перспективным вход в новостройки и частный сектор. В многоквартирных домах наряду с базовыми услугами компания готова устанавливать системы контроля удаленного доступа, систему "умный дом" - видеонаблюдение и домофоны, что позволит клиенту получать современную и удобную услугу от оператора.

Впервые частью программы расширения сети стало строительство по технологии GPON в частном секторе. На нее приходится 20% объемов проекта. При организации такой сети оптический кабель прокладывается в дом к абоненту. Передача сигнала от узла связи оператора осуществляется с помощью пассивной (не требующей электропитания) сети, что делает её менее зависимой от перепадов или отключения электроэнергии и упрощает обслуживание. GPON позволяет подключить комплекс услуг: интернет на скорости до 1 Гбит/с, стационарный телефон и цифровое ТВ. Также сеть можно использовать организации Wi-Fi и IP- видеонаблюдения в доме. В 2018 году сеть GPON появится в Брянске, Иркутске, Набережных Челнах, Перми, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове и других городах.

"Строительство сети – важная часть стратегии органического роста компании. Мы не вели активного строительства около 5 лет, в том числе из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации. Однако целый ряд факторов: количество заявок на подключение, анализ причин расторжения договоров, среди которых преобладает "переезд вне сети", приобретение операторов (М&А), увеличение объемов строительства жилья в городах, доказали, что существующей емкости недостаточно. Строительство сети требует больших капитальных вложений, поэтому нашим приоритетом стал вход на объект на этапе проектирования и строительства", - комментирует Игорь Левченко, директор по управлению строительством сети "Дом.ru".

Сейчас сеть "Дом.ru", общей протяженностью 52 тыс. км, охватывает почти 12,3 млн квартир. По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и операторов кабельного ТВ России.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону 51-30-30 или на сайте "Дом.ru".