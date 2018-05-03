В Тюмени может появиться велокафе

На портале "Я решаю" запущен опрос по поводу возможности открытия в городе кафе для велосипедистов. Его особенностью должны стать деревянные столики, в передней части которых есть прорезь для фиксации колеса велосипеда. Таким образом, не слезая с транспорта, велосипедисты могут перекусить или выпить кофе.

"Это позволяет разгрузить велопарковки в самом центре, минимизировать процент краж велосипеда и экономить время", — отмечается в опросе.

Тюменцам предлагается ответить, нужна ли подобная точка в городе и, если да, то где. Среди вариантов — набережная, площадь 400-летия Тюмени,территория возле Затюменского парка, территория, прилегающая к Гилёвской роще. Горожане могут оставлять и собственные предложения.