В Тюмени презентовали фильм "#ОднаПобеда"

Онлайн-премьера фильма "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" состоялась в Тюмени. Картина, снятая тюменской командой, появилась в открытом доступе 26 апреля в 14:00, сообщает "Мой портал".

Работа над кинокартиной шла под руководством Андрея Зубова – режиссера, продюсера и создателя продюсерского центра "Баzа" и центра развития регионального медиа и кино "Медиаполис". Автором идеи фильма стал председатель молодежного парламента при думе Ханты-Мансийского автономного округа – Константин Репин, создав проект "Победа одна на всех", который благодаря режиссеру Андрею Зубову перерос в фильм.

Фильм стал результатом молодежной медиаэкспедиции "Победа – одна на всех" с 2013 по 2016 год. Участники автопробега проехали более 10 000 км. Маршрут проходил через 12 стран и 40 городов. Герои преодолели долгий и сложный путь на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 "Победа".

Увидеть его можно на YouTube-канале продюсерского центра "Баzа" – https://bit.ly/2Jb5UcK, в группе "Медиаполис" в социальной сети "Вконтакте", а также на сайте Moi-portal.ru.