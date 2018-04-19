В Тюмени стартовала патриотическая акция "Вахта памяти"

18 апреля в Тюмени состоялось торжественное открытие областной патриотической акции "Вахта Памяти-2018". Свыше 380 поисковиков и добровольцев приняли участие в ежегодном традиционном мероприятии у Вечного огня на Площади Памяти. Тюменский поисковый центр объявил старт весенней полевой поисковой экспедиции, а также патриотическим и поисковым акциям и проектам 2018 года.

Патриотическая акция "Вахта памяти" проводится в регионе уже 16-й год.

Добровольческие отряды продолжат работы по благоустройству ветеранских воинских захоронений и мемориальных зон, работы по оказанию хозяйственно-бытовой помощи ветеранам, а также примут участие в акциях "Георгиевская ленточка", "Стена памяти", областном заочном конкурсе "Нам дороги эти позабыть нельзя". Поисковые отряды региона проведут полевые поисковые экспедиции на местах сражений Великой Отечественной войны.

В ходе торжественной церемонии поисковый отряд "Кречет" передал родственникам красноармейца Ивана Дрогалева солдатский медальон. Останки Ивана Григорьевича, призванного Тюменским РВК, найдены и подняты в 2001 году в ходе полевых поисковых работ поисковым отрядом "Память" (Западная Двина) в районе деревни Андреевское Западнодвинского района Тверской области. Солдат был похоронен в братской могиле на мемориале в деревне Брод Западнодвинского района.

Первые отряды отправятся в боевые регионы 21 апреля. Весенняя экспедиция поисковиков Тюменской области пройдет на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области и Старорусского района Новгородской области.

В полевом сезоне 2018 примут участие свыше 120 поисковиков из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковского городского округа, а также Абатского, Уватского, Казанского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов Тюменской области.