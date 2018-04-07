Вороний день отметят в Тюменской области

Праздничная программа, посвященная Вороньему дню, пройдет на территории областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) 15 апреля, начало в 14 часов. Присоединиться к ней приглашают всех желающих.
По информации ИА "Тюменская линия", к месту празднования гостей доставят автобусом. Бесплатный рейс отправится от ДК "Строитель" в 13 часов, в обратном направлении - примерно в 16 часов 30 минут.
Об истории и традициях празднования Вороньего дня гостям расскажет обрядовое действо. Узнать о культуре северных народов все желающие смогут на выставке декоративно-прикладного творчества "Северные узоры", где можно приобрести на память изделия из меха, бисера, кожи, бересты. Организаторы обещают провести дегустацию традиционных блюд северной кухни - ухи, бульона, вареного мяса, угостить ягодами, орехами, пирогами.
Запланирована концертная программа, а также показательные выступления спортсменов и мастер-классы по северному многоборью. Гостей праздника пригласят попробовать себя в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нарты, стрельбе из лука.
"Праздник пройдет в 25 раз, и если в первые десятилетия его посещали в основном коренные жители Севера, то в последние четыре года мы отмечаем всплеск интереса у гостей других национальностей. К нам приезжает много детей, в этот раз о желании посетить праздник уже сообщили около 150 школьников из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Демьянки, Увата. Готовятся приехать представители землячеств Югры и Ямала. Мы приглашаем всех желающих", - сообщила заместитель председателя Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Ирина Малых.
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