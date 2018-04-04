Тюменцы могут записать видеоотзывы в почтовых отделениях

В Тюмени клиенты трех отделений Почты России могут оставить видеоотзывы. Предполагается, что этот пилотный сервис будет усовершенствованным аналогом книги заявлений и предложений.

Оставлять видеообращения тюменцы могут в отделениях 625002, 625022 и 6250046. Там размещены специальные устройства, оснащенные веб-камерами со специальным программным обеспечением.

"Принцип работы с оборудованием прост. Клиент может оставить отзыв о работе сотрудников почтового отделения одним из способов: набрать текст обращения на экране устройства либо записать в режиме онлайн видеоотзыв, сообщив телефон или электронную почту для связи. Записанный текстовый или видео файл моментально поступает в группу по работе с обращениями граждан Тюменского филиала Почты России. Специалисты дают ответ на каждое обращение, не оставляя без внимания ни одного клиента", — рассказывают в УФПС Тюменской области.

Идея, воплощение и реализация проекта — заместителя директора Тюменского филиала Почты России Виктора Валова.

"Мы упрощаем процесс коммуникации с клиентами. Сервис помогает получить достоверную обратную связь о работе отделений почтовой связи в новом интерактивном формате, правильно отреагировать на возникшую ситуацию, быстро принять необходимые меры и сообщить об этом клиенту", – прокомментировал новшество заместитель директора Тюменского филиала Почты России Виктор Валов.

В планах дополнить сервис опциями "оценка качества обслуживания", а также изучением готовности клиента рекомендовать данную услугу или отделение своим близким. В июне текущего года этот сервис будет представлен на молодежном совете Почты России и после успешного тестирование может быть внедрен и в другие почтовые отделения региона.