Тюменцы обследовали качество зеленых насаждений в районе Дома обороны

Количество и качество произрастающих в районе Дома обороны зеленых насаждений оценили исследователи лаборатории "Горсад", созданной при кафедре социально-экономической географии и природопользования Института наук о Земле ТюмГУ.

Исследование затронуло пространство квартала улиц Пролетарской, Толстого, Ямской и Садовой в Тюмени. Результаты работы они опубликовали в социальных сетях (https://vk.com/labgorsad), пишет "Вслух.ру".

Выяснилось, что в районе Дома обороны целыми массивами произрастают вязы, тополя, клены, рябина, березы, яблони и сосны. В одиночных экземплярах встречаются ивы и липы.

Массивы кустарников представлены кизильником, майской розой и сиренью.

Исследователи выяснили, что в целом, в квартале указанных улиц достаточно много травянистого покрова (правда, плохого состояния). Также они отметили, что вдоль ряда домов квартала имеются самодельные клумбы из шин, правда выяснить, выращивают ли в них цветы местные жители, зимой не удастся.