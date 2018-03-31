К 70-летию тюменской геологии выпустят книгу и откроют сквер

К 70-летию тюменской геологии, которое отмечается в 2018 году, в Тюмени выпустят книгу, в конце лета откроют Героя Социалистического труда, советского геолога и политического деятеля Льва Ровнина и утвердят проект монумента "Первооткрывателям".

Как сообщает "Тюменская линия", главные праздничные события юбилейного года пройдут в апреле и будут приурочены ко Дню геолога, однако насыщенным обещает быть весь год.

За семь десятилетий на тюменской земле были открыты несколько сотен месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них – уникальные - Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское. Создан мощный производственный комплекс, благодаря которому и сейчас есть возможность не только обеспечивать углеводородами Россию, но и экспортировать нефть и газ в зарубежные страны.

В канун Дня геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" сообщил, что в число крупнейших открытий 2012-2016 годов вошло Демьянское нефтяное месторождение на юге Тюменской области.