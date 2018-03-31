К 70-летию тюменской геологии выпустят книгу и откроют сквер

К 70-летию тюменской геологии, которое отмечается в 2018 году, в Тюмени выпустят книгу, в конце лета откроют Героя Социалистического труда, советского геолога и политического деятеля Льва Ровнина и утвердят проект монумента "Первооткрывателям".
Как сообщает "Тюменская линия", главные праздничные события юбилейного года пройдут в апреле и будут приурочены ко Дню геолога, однако насыщенным обещает быть весь год.
За семь десятилетий на тюменской земле были открыты несколько сотен месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них – уникальные - Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское. Создан мощный производственный комплекс, благодаря которому и сейчас есть возможность не только обеспечивать углеводородами Россию, но и экспортировать нефть и газ в зарубежные страны.
В канун Дня геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" сообщил, что в число крупнейших открытий 2012-2016 годов вошло Демьянское нефтяное месторождение на юге Тюменской области.
"В 2017 году было открыто 75 месторождений углеводородного сырья, предварительный прирост запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким углеводородам 550 млн т., по газу – 890 млрд м3. Это соответствует и плану, и нашим ожиданиям", – отметил министр.
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