Тюменцы могут направить маткапитал на детский сад

В Тюменской области в 2018 году было подано 282 заявления на обучение детей за счет маткапитала на сумму более 8,6 млн рублей, из них 198 заявлений на сумму более 4,3 млн рублей — на содержание ребенка в детском саду.

С 2018 года возможна оплата детского сада в любое время со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата, то есть не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное учреждение или на другие платные образовательные услуги. При этом у организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

Для оплаты образования детей в школах, ссузах и вузах, как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста.

Помимо этого, смягчены требования к учебным заведениям: теперь, для того чтобы направить средства материнского капитала на получение образования ребенком, государственная аккредитация не требуется, достаточно действующей лицензии на ведение образовательной деятельности.

Размер материнского капитала составляет 453026 рублей.