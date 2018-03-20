Тюменские театры сойдутся на ринге

В Тюмени мероприятия ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, готовят в молодежно-театральном центре "Космос". Присоединиться к профессиональному празднику работников театра приглашают и тюменских зрителей.

В 16.00 в МТЦ "Космос" пройдет консультация c федеральным экспертом по конкурсу грантов на реализацию творческих проектов "MyART". Грантовый фонд составляет 2 млн рублей. На консультацию приглашают тех, кто уже подал заявку, и тех, кто только планирует участвовать в конкурсе.

С 18.00 до 20.00 тюменцы могут поучаствовать в акции "Искусство за искусство". Каждый может принести книгу (важно, чтобы это была книга о театре или другом виде искусства либо она относилась к произведениям русской и зарубежной классики) и обменять ее на билет на спектакли казанского театра SDVIG. Показы постановок пройдут с 12 по 14 апреля в рамках обменных гастролей арт-резиденции К. Ю. Хабенского "АРТХАБ". Все издания появятся в театральной библиотеке "Космоса", которая расположена в холле театрального центра.

В 20:00 в большом зале начнется шоу "Театральный ринг". Команды молодежных театров бросят вызов Тюменскому драмтеатру, "Ангажементу" и другим театральным объединениям города. Участников ждет три вида состязаний: интеллектуальное, творческое, театральный спарринг, несколько раундов, после которых определятся команда-победитель и "Чемпион МТЦ — 2018".

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фото: группа "Космос | Молодежный театральный центр" / vk.com