Тюменцы могут получить до полумиллиона рублей на свои театральные и издательские проекты

Молодежный театральный центр "Космос" принимает заявки на конкурс грантов на реализацию творческих проектов "MyART". Получить грант могут местные творческие сообщества и инициативные граждане. В этом году на конкурсе есть следующие направления: музыкальное, социально-театральное, фестивальное, гастрольное, образовательное, экспозиционное и издательское. Общий грантовый фонд конкурса – 2 млн рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

27 марта состоится консультация с федеральным экспертом. Туда приглашают всех, кто уже подал заявку или только планирует участвовать в конкурсе.

"Мы приглашаем федеральных экспертов, чтобы получить обратную связь как в момент доработки идеи, так и на самой защите. На этапе консультации потенциальным грантообладателям смогут подсказать референсы, на которые можно будет опереться. В прошлом году мы уже пробовали подобный формат и как показала практика, такой подход помогает не замыкаться на проектах Тюменской области, а расширять горизонты", — отмечает руководитель проектного офиса Марина Деликатная.

В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в Тюменской области. Каждый претендент может подать не более одной заявки. Для потенциальных грантообладателей действует возрастное ограничение – от 18 до 35 лет. При этом есть послабление для лиц старше 35 лет, при условии, что количество таковых граждан в коллективе не превышает 30%.

Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля включительно по электронной почте projects.kosmos@gmail.com с пометкой "Гранты молодежных театров 2018", также необходимо заполнить заявку.

Публичная защита проектов пройдет 24 апреля. Грантообладатель должен реализовать свой проект до конца 2018 года.