"Тюменская весна": концерты и викторины об истории родного края проходят на одной сцене

Сотню концертных площадок охватили мобильные творческие бригады в рамках фестиваля "Тюменская весна". Музыкальные коллективы работают с 10 часов, каждые полчаса они меняют место выступления.

По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской, с самого утра горожане приходят на площадки рядом с домом, активно участвуют в викторине "Тюмень - она моя" и смотрят выступления местных музыкантов.

"Работа у нас идет по графику, на каждой концертной площадке в зависимости от того, насколько высок интерес к викторине, начали выступать солисты и ансамбли. Площадки все заполнены, народ в хорошем настроении, очень активно участвуют в мероприятиях, поют любимые песни, мы видим большой интерес людей к фестивалю. Работа мобильных концертных бригад продолжится до 16 часов", - сообщила Юлия Шакурская.

Викторина "Тюмень – она моя" и выступления тюменских творческих коллективов идут на одной сцене, они перемежаются в зависимости от готовности людей участвовать в викторине, либо слушать концертные номера.

Юлия Шакурская пояснила, что всего условно город поделен на 23 географических локации, включающие от 5 до 8 фестивальных площадок. За каждой локацией закреплена своя творческая мобильная бригада и каждые полчаса коллективы меняют место выступления. Еще на 84 маленьких площадках, которые находятся на выездах из города и охват там небольшой, идет викторина и играет фоновая музыка.