Клиенты "Дом.ru" могут смотреть 24 новых ТВ-канала

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает 24 новых телеканала. Общее количество каналов в цифровом ТВ "Дом.ru TV" увеличится до 219, 85 из них вещают в HD – это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.

Оператор добавляет 7 фильмовых каналов ("Русский бестселлер", "Русский детектив", Spike HD, AMC, Sony Turbo, "Теленовелла HD", "Комедия"), 6 познавательных ("Живая планета", "Поехали", "Первый вегетарианский", "Дикая охота HD" , "Дикая рыбалка HD", "Доктор HD"), 2 развлекательных ("Рен ТВ HD", "НТВ HD", которые эксклюзивно доступны в кабельном ТВ в городах присутствия "Дом.ru"), 3 детских ("О!", "Мультимузыка", "Тлум HD"), 3 музыкальных ("О2", "Ля-минор", "Наше ТВ"), 1 новостной (CNN) и 2 канала для взрослых (Brazzerz TV Europe, Barely Legal).

Ряд каналов из стандартного формата вещания (SD) переведены в формат высотой четкости – "Русский Роман HD", "Кино ТВ HD", "Киносемья HD", "Киносвидание HD", "Кинохит HD" и "Известия HD".

Поклонники российского кино оценят "Русский бестселлер", где собраны рейтинговые и высокобюджетные фильмы разных жанров, и "Русский детектив" - круглосуточный канал, который приглашает зрителей в мир загадок, приключений и расследований. Романтические истории и новые версии полюбившихся сериалов Латинской Америки ждут зрителей в эфире канала "Теленовелла HD". Тем, кто хочет побывать в недоступных уголках России, увидеть редких животных и их мир крупным планом, будет интересна "Живая планета". А первый научно-популярный канал о медицине "Доктор" простым и понятным языком расскажет о достижениях медицины, новых методах диагностики и лечения заболеваний. Круглосуточный канал музыкальных хитов из мультфильмов, детских клипов и караоке "Мультимузыка" приобщит юных зрителей к многообразию окружающего мира — музыке, звукам, образам, эмоциям, а развивающие программы на канале "О!" дадут ответ на многие детские вопросы.

Для удобства зрителей все каналы сгруппированы по жанрам: фильмовые, новостные развлекательные, познавательные, спортивные, детские, музыкальные, взрослые. Каждая тематика начинается с определенного диапазона номеров.

"Компания уделяет большое внимание расширению набора каналов. Формируя сетку вещания, мы учитываем множество факторов: анализ российского и мирового рынка ТВ, рейтинги каналов, собственную статистику, обращения клиентов, их интересы и увлечения. В новом частотном плане собраны популярные каналы, в том числе по запросам зрителей. В их эфире - всемирно известные фильмы, сериальные премьеры, эксклюзивные передачи и реалити-шоу. Мы добавили нишевые каналы, интересные разным сегментам аудитории – "Первый вегетарианский", "Доктор HD", "Теленовелла HD" - и сохранили лидерство по количеству HD-каналов. Цифровое "Дом.ru TV" можно смотреть не только с экрана телевизора, но и с различных устройств – ПК и мобильных гаджетов. Клиенты выбирают "Дом.ru" за качество и инновационность", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ "Дом.ru" достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав "Автоматический поиск каналов" в разделе "Настройки".