Школьников Тюменской области обучат навыкам оказания первой помощи

Активисты, которые смогут обучать товарищей приёмам первой медицинской помощи и сердечно-лёгочной реанимации, должны появиться в каждом муниципалитете Тюменской области, считает председатель жюри предмета ОБЖ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Николай Савченко.

Николай Юрьевич готов лично курировать работу школьников-спасателей и выезжать даже в отдалённые районы с мастер-классами.

К слову, умение делать непрямой массаж сердца может не только спасти чью-то жизнь, но и пригодится на олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Кроме этого олимпиадникам нужно знать основы военной, медицинской и пожарной подготовки, читать профильную литературу, уметь стрелять и "дружить" с химией.

Именно такие знания и навыки демонстрировали на региональном этапе олимпиады по ОБЖ школьники Тюменской области.

В результате среди девятиклассников победителем стал Даниил Веселков из тобольской школы №13. Вторые и третьи места разделили девушки: Алия Таласпаева из Новоселезневской школы Казанского района и Татьяна Михайлова из Ярковской школы (второе место), ученица Новоселезневской школы Казанского района Елена Хамаза и Дарья Лоханина из Ярковской школы (третье место).

Среди старшеклассников пьедестал победителей заняли юноши. Первое место завоевал одиннадцатиклассник Иван Пиягин из Тюменского президентского кадетского училища. На втором месте – десятиклассник Степан Рожков из этого же учебного заведения. Третье место с равными баллами заняли Владислав Лукошенко из школы №5 г. Ишима и Григорий Шклянка из гимназии ТюмГУ.

Кроме этого члены жюри отметили Валентину Вторушину из тюменской гимназии №21 за любознательность и увлеченность предметом.