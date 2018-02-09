В России сняли фильм про первого интернет-супергероя

В России вышел фильм про Раздающую – первого супергероя, которого наделяет силой интернет. Художественный короткометражный фильм снял телеком-оператор "Дом.ru" совместно с креативным агентством Zebra Hero.

Прошлой осенью пользователи интернета выбрали супергероя среди персонажей, которых специально для проекта создали 8 известных интернет-художников. Лидером голосования стал Duran, его Раздающая набрала максимальное количество голосов. По задумке автора, его героиня – девушка Света – осталась единственным источником Wi-Fi на земле. О том, что происходило дальше, Duran рассказал в серии комиксов в группе в "ВКонтакте". За приключениями Светы следили тысячи подписчиков сообщества и поклонников творчества художника.

В январе в Москве прошли съемки фильма. В помещении культурного центра ЗИЛ были построены технологически сложные декорации. Режиссером короткометражки стал Антон Маслов (сериалы "Отель Элеон", "Бесстыдники"). Роль Светы исполнила Александра Кузенкина, известная по ролям в театре "Сатирикон" и сериалу "Отель Элеон". Также в фильме сыграли Ольга Медынич, Федор Лавров, Тимур Боканча, Тимур Зайцев, Кирилл Ковбас и популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский.

"Над фильмом работала отличная команда – молодые, энергичные и заряженные кинематографисты. В каждом кадре видна любовь к деталям нашего художественного департамента. Особая гордость – трехметровый камень, который создан из дерева, металла и гипса. Мы очень старались сделать очаровательное современное кино, надеюсь, зритель это оценит", – комментирует Андрей Пауков, продакшн-директор Zebra Hero.

"Это история про чудо, про чудо в нашей повседневной жизни. Когда мы его совсем не замечаем и не хотим любить. Мы постарались снять кино, не говоря о том, что хорошо, а что плохо. Пусть это оценит зритель и займет свою сторону", – отмечает режиссер Антон Маслов.

"Изначальный комикс из 3-х частей я рисовал, держа в голове референсы из кино. Первая часть – "Рассвет мертвецов" (постапокалипсис и погоня зомби за машиной), вторая – "Оно приходит ночью" (правила, по которым живут выжившие после катастрофы), третья – "Безумный Макс: Дорога ярости" (новые цивилизации и их вожди). Поэтому персонаж так и просился на экран. Когда я узнал, что про Свету будет снята короткометражка, обрадовался – не так часто мои герои удостаиваются такой чести", - говорит художник Duran.

"Для "Дом.ru" этот проект – нечто совершенно новое, мы впервые сняли фильм. В его создании участвовали не только компания, художники и видеоблогеры, но и интернет-пользователи. Проект получился по-настоящему масштабным! В фильме авторы решили пофантазировать и представить, каким бы мир стал без интернета. "Дом.ru" как один из самых крупных федеральных телеком-операторов делает все, чтобы интернет был всегда везде – дома и в любой точке города и страны, а также, чтобы он был быстрым и качественным. Это подтверждается престижной международной премией – по данным приложения Speedtest "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России", – подчеркивает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Премьера фильма с участием съемочной группы и видеоблогеров пройдет в 2 городах – Санкт-Петербурге и Ярославле. Фильм можно посмотреть на канале "Дом.ru" на Youtube.