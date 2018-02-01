В Ишиме открыли выставку работ тюменских фоторепортеров

Сегодня в Ишиме в фойе Концертного зала им. 30-летия ВЛКСМ состоялось открытие фотовыставки "Региональный репортаж".

В экспозиции представлены работы тюменских фотографов из номинаций "Человек труда" и "Сибирская семья" XVI межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". До этого передвижную выставку могли посмотреть жители Тобольска и Тюмени. В Ишиме она пробудет две недели, а затем продолжит работу в Ялуторовске и Заводоуковске.

Как сообщил руководитель конкурса репортажной фотографии Сергей Русанов, на протяжении ряда лет проект реализуется при поддержке Союза журналистов России, Правительства Тюменской области, депутатской фракции "Единая Россия" в облдуме и руководителя фракции Андрея Артюхова, в этом году он пройдет в двенадцатый раз.

Цикл выставок проводится в целях патриотического воспитания и популяризации документальной фотографии среди жителей региона, а также привлечения любителей фотографии к участию в будущем межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова - 2018". Посетители фотовыставки могут ознакомиться с лучшими работами фотомастеров, посмотреть фильм "Жил такой парень" о судьбе фотожурналиста, который, как известно, стал прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду". Памятник установлен в 2016 году на родине Ефремова в Тобольске и посвящен всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга.

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Фото Сергея Русанова.