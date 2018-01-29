IT-предприниматели расскажут о своих провалах на Fail Conference

IT-предприниматели из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени поделятся откровенными историями об ошибках своего бизнеса на конференции в Тюменском технопарке. Мероприятие "Fail Conference: горячие ошибки ИТ-компаний и советы как их избежать из первых уст" пройдет 6 февраля.

Fail Conference — аналог известного во всем мире мероприятия FuckUp Nights, где участники в формате стендапа делятся не историями успеха, а историями своих неудач и уроками, которые вынесли из этого.

Fail Conference уже с успехом прошла в нескольких городах России. Ее организаторами в Тюмени выступает Фонд развития Интернет-инициатив (ФРИИ) в сотрудничестве со Школой инновационного мышления при Тюменском технопарке.

На конференции выступят выпускники акселератора ФРИИ – сооснователь SiteSecure Максим Лагутин из Москвы и основатель сервиса для дизайнеров интерьера MyRooms Александр Басанов из Екатеринбурга. Из тюменских предпринимателей свои истории расскажут владелец компании-производителя часов "Маяк" Михаил Мандрыгин и создатель сервиса Turogator Александр Меньщиков.

"Мы все любим указывать другим на ошибки и обсуждать причины провала очередного стартапа. Но ошибаться и признавать свои неудачи публично — это первый шаг на пути к успеху. Мероприятие будет особенно полезно начинающим предпринимателям, которые, узнав о чужих заблуждениях по поводу бизнеса в IT, смогут не наступить на эти грабли и трезво оценить свои действия", — отмечает соорганизатор Fail Conference в Тюмени Алексей Томилов.

Fail Conference пройдет 6 февраля с 18:30 до 21:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Участие бесплатное, регистрация на конференцию по ссылке.