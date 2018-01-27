Не все тюменцы знают о правилах утилизации батареек и лампочек

Как показали результаты опроса, проведенного среди более 300 тюменцев исследователями лаборатории "Город", не все жители Тюмени имеют представление о классах опасности отходов.

"Многие вообще не знают, что делать с батарейками, ртутными лампами. Этот факт говорит о недостаточной мотивировке и информированности жителей города об утилизации определенных, в том числе опасных, видов отходов на территории Тюмени", – отмечают в лаборатории.

Кроме того, некоторые опрошенные признались, что не хотят тратить время на сортировку отходов или готовы делать это за денежное вознаграждение в виде снижения платы за утилизацию, пишет "Вслух.ру".

"Многие отмечают отсутствие необходимых условий и гибкости городской среды для сортировки, – говорится в результатах исследования. – Проблемы начинаются от малой квадратуры мест хранения отходов в квартирах и заканчиваются долгим "путешествием" пакета с отходами от подъезда до контейнера во дворе".

Лаборатория исследования городского пространства "Горсад" – это совместный проект Молодежного клуба ТюмОО РГО и кафедры СЭГиПП ТюмГУ. В рамках лаборатории, активисты выполняют исследования городов Тюменской области.