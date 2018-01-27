Тюменцы отправили на переработку около 20 кг фломастеров

Тюменцы сдали 19,3 килограмма старых пластиковых фломастеров в рамках общегородского дня сбора пластиковых крышек и других категорий отходов, пригодных к переработке, проводимого экологическим движением "Зеленый хоровод".

Еще 1 килограмм фломастеров после проверки раздали желающим – они оказались вполне себе пишущими, пишет "Вслyх.рy".

Также по итогам акции назвали рекордсменов среди участников. Лидерами стали ученики ялуторовской школы №1, которые сдали почти 200 килограмм пластиковых крышечек.

Как сообщают организаторы, всего тюменцы сдали на переработку 748,64 килограмма крышечек. Вторыми после ялуторовских школьников в командном зачете идут малыши из детского сада №167 в Тюмени. Они вместе с родителями насобирали 132 килограмма крышечек.

Лучшей "собирательницей" в индивидуальном зачете стала Людмила Потапова, которой удалось с помощью родных и знакомых накопить к моменту сбора 9,2 кг крышечек.

Следующий сбор состоится 19 мая 2018 года. О времени и месте его проведения организаторы сообщат позже.