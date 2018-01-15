Тюменский депутат предложил вернуть улице Хохрякова историческое название

Депутат Тюменской городской думы, председатель территориального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" Игорь Ракша считает, что улице Хохрякова нужно вернуть прежнее имя - Успенская, по названию разрушенной церкви.
"Революционер Хохряков известен тем, что сопровождал государя Николая II к месту казни, возглавлял "Карательную экспедицию Тобольского направления", брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке", - пишет в обращении к руководству города Ракша.
Отмечая, что процесс по переименованию улицы длительный и, в случае положительного решения вопроса, потребует ряда согласований, депутат предложил на время разместить на домах таблички с двойным названием и QR-кодом, который помог бы узнать подробности трагических событий начала XX века.
Помимо улицы Хохрякова, депутат приводит список других тюменских улиц, также, на его взгляд, несправедливо переименованных большевиками:
Коммунистическая - Большая Монастырская
Луначарского - Никольская
Красина - Телеграфная
Семакова - Подаруевская
Кирова - Войновская
Челюскинцев - Иркутская
Дзержинского - Садовая
Первомайская - Голицынская
Орджоникидзе - Ишимская
Свердлова - Всехсвятская
25 Октября - Ильинская
Осипенко - Томская
Комсомольская - Тобольская
Советская - Серебряковская
Володарского - Знаменская
Республики - Царская
Ленина - Спасская
Герцена - Ляминская
Ванцетти - Малая Разъездная
Сакко - Большая Разъездная
Госпаровская - Новозагородная
Достоевская - Острожская
50 лет Октября - Байкальская
Профсоюзная - Новая
Коммуны - Царева
Кузнецова - Казачья
Ломоносова - Малая Заречная
Немцова - Солдатская
Пароходская - Пристанская
Радищева - Базинский переулок
Садовая - Татарская
Урицкого - Архангельская
Худякова - 2-я Молодежная
Шишкова - Полярников
Щербакова - Мостовая
8-е Марта - Безымянная
50 лет ВЛКСМ - Донская
Агеева - Бусыгина
Барикадная - 2-Обдорская
Болотникова - Продовольственная
пер.Березовский - Таборная.
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