В Исетском районе водители смогут отдохнуть в оборудованных зонах

Еще одно место для отдыха путешествующих на автотранспорте появилось в Исетском районе в 2017 году. За селом Шорохово оборудовали беседку с навесом от дождя.

Как рассказал директор Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" Владимир Зверев, водители и их пассажиры, путешествуя по трассе, смогут остановиться в этом месте, чтобы отдохнуть, перекусить, пишет "АиФ в Тюмени".

"Место специально опахано, поэтому даже если кто-то бросит окурок, риск возникновения пожара небольшой. Есть и ямы для мусора и костра. При желании можно и шашлык приготовить. Главная просьба – бережно относиться к этим площадкам, не ломать и не захламлять", - отметил он.

На следующий год в Исетском районе планируется сделать еще два таких места для отдыха водителей.