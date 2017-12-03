Новый арт-объект подскажет тюменцам, куда сдать крышечки на утилизацию

Арт-объект "Дерево" появился у центрального входа в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени. В конструкции предусмотрены отверстия, в которые сознательные тюменцы могут опускать ценные для переработчиков вторсырья разноцветные крышки от бутылок и других емкостей.

Авторы проекта "Эффект крышечки" рассказывают, что вырученные от сдачи крышечек средства экоактивисты из движения "Зеленый хоровод" тратят на покупку семян и саженцев, которые потом высаживают на улицах Тюмени – из них вырастают деревья и кустарники.

Акция проходи уже в течение двух лет, количество участников и собранных крышечек постоянно растет.

"Период разложения изделий из пластика составляет около 500 лет. В процессе распада на частицы микропластик отравляет почву, попадает в грунтовые воды и приводит к гибели птиц, млекопитающих и рыб — они заглатывают его, принимая за пищу", — пояснила автор проекта Юлия Кондинкина.

По ее словам, еще два дерева для крышечек появятся у торговых центров Тюмени в ближайшее время. Отметим, проект "Эффект крышечки" выиграл грантовый конкурс "Моя идея" и получил поддержку в размере 60 тысяч рублей, пишет "Вслух.ру".